Эксперт оценил предложение о запрете открытой продажи самогонных аппаратов

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Директор Центра исследования федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз в беседе с Москвой 24 оценил предложение бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова запретить открытую продажу самогонных аппаратов в рамках мер по борьбе с нелегальным алкогольным рынком.
Идея озвучена в докладе о состоянии российского рынка подакцизных товаров для президента РФ, подготовленном аппаратом Титова. В нем сказано, что кустарно произведенный самогон зачастую выпускается для продажи, а не для личных нужд. Авторы доклада ссылаются на статистику, согласной которой в 2020 году зафиксировано 1,6 миллиона поисковых запросов на покупку самогонных аппаратов против 1,2 миллиона в 2019 году.
Вадим Дробиз отметил, что с точки зрения борьбы с нелегальным алкогольным рынком предложенная идея нецелесообразна.
"Не вижу в этом никакой необходимости. Самогоноварение не конкурирует с нормальной алкогольной продукцией", – считает специалист.
По словам эксперта, на сегодняшний день существует три основные категории любителей самогоноварения. Первая – не очень обеспеченные люди, которые производят напиток для себя. При высокой стоимости легального алкоголя себестоимость самогона составляет порядка 50 рублей за пол-литра, говорит Дробиз.
"Вторая категория – не очень обеспеченные люди, которые "гонят" на продажу. Но они как занимались этим, так и будут продолжать это делать. Если без нормальных заводских аппаратов, продолжат "гнать" с помощью "кустарных", – указывает собеседник Москвы 24.
К третьей категории эксперт отнес представителей среднего класса, которые могут позволить себе хороший легальный алкоголь, но при этом любят производить напитки для себя. По мнению Дробиза, запрет на продажу самогонных аппаратов никак не повлияет и на уровень алкоголизации населения.
"К примеру, подняли цены на аптечные настойки до уровня легальной водки. Меньше пить стали? Перешли с аптечных настоек на какую-то другую спиртсодержащую гадость. Потребность у людей от запретов не снижается", – резюмировал специалист.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить продажу алкоголя в магазинах по воскресеньям. По его мнению, мера поспособствует росту работоспособности россиян.
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