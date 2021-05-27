Бизнес-омбудсмен РФ предложил запретить открытую продажу самогонных аппаратов

Фото: ТАСС/URA.RU/Ахметов Вадим
Бизнес-омбудсмен России Борис Титов предложил запретить в стране открытую продажу самогонных аппаратов в рамках мер по борьбе с нелегальным алкогольным рынком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад о состоянии российского рынка подакцизных товаров для президента РФ.
Уточняется, что жители РФ стали больше интересоваться покупкой самогонных аппаратов. В минувшем году в стране в "Яндексе" зафиксировано 1,6 миллиона запросов на их приобретение, что на треть больше показателя 2019 года (1,2 миллиона).
Для повышения легальности алкогольного рынка аппарат бизнес-омбудсмена предложил установить запрет на открытую продажу самогонных аппаратов.
"Кустарно произведенный самогон зачастую выпускается для продажи, а не использования для личных нужд", – говорится в сообщении.
Другая мера, предлагаемая аппаратом бизнес-омбудсмена, – фиксация ставки акциза на алкогольную продукцию на 3 года.
"Увеличение ставки акциза стимулирует рост нелегального оборота алкоголя, ее заморозка позволит довести уровень легальности рынка до 90%", – отмечается в материале.
Иное предложение – смягчение ограничений по лицензированию розничных продаж алкоголя. Помимо этого, авторы выступили с инициативой легализовать торговлю алкоголем через интернет, а также ввести запрет на открытую продажу самогонных аппаратов.
Ранее сообщалось, что в Мурманске из-за возгорания самогонного аппарата погибли два человека. Жертвами происшествия стали мужчина и его дочь 2012 года рождения.
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