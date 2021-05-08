Два человека погибли из-за возгорания самогонного аппарата в Мурманске

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два человека погибли в результате возгорания самогонного аппарата в одной из квартир в Мурманске. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном СУСК РФ.

Жертвами происшествия стали мужчина и его дочь 2012 года рождения.

"В ходе осмотра места происшествия установлено, что в квартире произошло возгорание. Очаг возгорания находился в помещении кухни. В ходе осмотра изъят самогонный аппарат, расположенный на газовой плите", – говорится в сообщении.

Предполагается, что элементы аппарата загорелись, а после вступили в реакцию с содержимым в виде винных паров. В связи с этим помещение задымилось и наполнилось угарным газом. Вероятной причиной смерти пострадавших является отравление.

"Опасности для жизни и здоровья иных лиц, в том числе из числа жильцов указанного дома, произошедшее возгорание не представляло", – добавили в СК.

По факту случившегося проводятся все необходимые мероприятия.

Ранее в подмосковном Ступине трехлетний ребенок получил ожоги из-за возгорания в автомобиле, где его на короткое время оставил отец.

