Два человека пострадали от взрыва самогонного аппарата в Нижнекамске

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Взрыв прогремел в жилом доме в Нижнекамске. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка МЧС по Татарстану.

Как сообщили в ведомстве, взрыв случился в девятиэтажном доме в трехкомнатной квартире во время самогоноварения. В результате случившегося пострадали два человека.

"На момент происшествия в квартире в помещении кухни находились мужчина 1983 года рождения и женщина 1981 года рождения, (они. – Прим. ред.) госпитализированы в Нижнекамскую ЦРБ", – рассказали в МЧС.

В момент взрыва в квартире также находились двое детей. Они не пострадали.

До прибытия подразделений из здания самостоятельно выбрались 13 человек, в их числе – двое детей. Пожара после взрыва не случилось.

Сигнал о происшествии поступил в дежурную часть в 21:30 по московскому времени. Прибывшие на место спасатели увидели, что взрывом оказались выбиты оконные рамы.

"Обломками выбитых оконных рам повреждены четыре припаркованных автомобиля", – заявили в МЧС.

Обстоятельства случившегося уточняются.

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