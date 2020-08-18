Два человека пострадали от взрыва самогонного аппарата в Нижнекамске

04:02
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Взрыв прогремел в жилом доме в Нижнекамске. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка МЧС по Татарстану.
Как сообщили в ведомстве, взрыв случился в девятиэтажном доме в трехкомнатной квартире во время самогоноварения. В результате случившегося пострадали два человека.
"На момент происшествия в квартире в помещении кухни находились мужчина 1983 года рождения и женщина 1981 года рождения, (они. – Прим. ред.) госпитализированы в Нижнекамскую ЦРБ", – рассказали в МЧС.
В момент взрыва в квартире также находились двое детей. Они не пострадали.
До прибытия подразделений из здания самостоятельно выбрались 13 человек, в их числе – двое детей. Пожара после взрыва не случилось.
Сигнал о происшествии поступил в дежурную часть в 21:30 по московскому времени. Прибывшие на место спасатели увидели, что взрывом оказались выбиты оконные рамы.
"Обломками выбитых оконных рам повреждены четыре припаркованных автомобиля", – заявили в МЧС.
Обстоятельства случившегося уточняются.
Ранее газовую трубу прорвало в квартире на востоке Москвы. ЧП случилось в жилом доме № 52 по Средней Первомайской улице.
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