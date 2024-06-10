Дождь, гроза и порывистый ветер ожидаются в Москве до 21:00 10 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В понедельник, 10 июня, в Москве ожидаются дождь, гроза и порывистый ветер. Неблагоприятные погодные условия могут сохраняться в столице до 21:00, предупредили представители Главного управления МЧС России по столице в своем телеграм-канале.

В министерстве порекомендовали водителям снижать скорость движения, увеличивая при этом дистанцию с транспортными средствами, которые едут впереди. Кроме того, им посоветовали отказаться от внезапных маневров и не парковать машины возле деревьев.

Также сотрудники МЧС обратились к москвичам и гостям города с просьбой обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться от дождя и ветра под деревьями. Представители ведомства посоветовали не оставлять детей без присмотра и призвали оставаться внимательными и осторожными.

Вместе с тем во вторник, 11 июня, в столице будет введен желтый уровень погодной опасности. Поводом для его объявления послужили спрогнозированные синоптиками гроза и град, уточнили в Гидрометцентре России.

"Период предупреждения – с 12:00 11 июня до 21:00 11 июня. <…> Днем 11 июня ожидается гроза с дождем, местами сильным. В отдельных районах – град", – рассказали метеорологи.

Сотрудники центра также отметили, что это предупреждение будет действовать и на территории Подмосковья.

Кроме того, главный специалист Московского метеобюро, метеоролог Татьяна Позднякова в беседе с телеканалом "360" обратила внимание, что в течение всей недели погода будет оставаться неустойчивой. Она объяснила это тем, что ее будут определять различные части атлантических циклонов.

По словам специалиста, понедельник будет наиболее комфортным с точки зрения температуры воздуха. Она также отметила, что дождь начнется во второй половине дня, за счет чего воздух в Москве успеет прогреться до 25–26 градусов.

При этом столица окажется на периферии антициклона, уточнила метеоролог. Ветер будет постепенно усиливаться и достигнет порывов до 12–14 метров в секунду. За счет таких условий москвичи не почувствуют духоту, подчеркнула она.

Однако уже во вторник ситуация изменится, подчеркнула Позднякова. По ее словам, ночь будет теплой и облачной, в городе пройдут дожди. При этом в центре столицы температура воздуха сохранится на отметке, близкой к 20 градусам, а в остальных частях города она составит 15–17 градусов. Уже днем 11 июня потеплеет до 23–28. Однако на протяжении дня будут сохраняться сильные порывы ветра от 12 до 17 метров в секунду.

Позднякова также предупредила, что, несмотря на то, что средняя температура 11 июня будет близка к 25 градусам, по ощущениям будет холоднее. По словам эксперта, это связано с высокой влажностью и плотным ветром.

"Практически до конца недели в прогнозе везде звучит, что кратковременные дожди местами, даже сильные. Грозовая деятельность, не исключены градовые процессы", – сказала специалист.

Уже к четвергу, 13 июня, температура воздуха несколько понизится и составит 22–23 градуса. Метеоролог объяснила это тем, что столичный регион окажется посередине холодного атмосферного фронта, а южные потоки воздуха изменятся на более прохладные северо-западные.

"Что касается последнего дня рабочей недели, то она у нас такая разбитая. При переменной облачности местами сохранится вероятность кратковременных дождей, но дневная температура подрастет за счет трансформации этого более прохладного воздуха", – рассказала Позднякова.

В пятницу, 14 июня, воздух в Москве снова прогреется до 25 градусов, а ночи будут и дальше по-июльски теплыми. Эксперт обратила внимание, что, в соответствии с предварительными оценками, 15 июня интенсивность осадков начнет снижаться, а местами дождей вовсе не будет.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что в течение этой недели в Москве за пять дней может выпасть около 130% от месячной нормы осадков. По словам эксперта, 10 июня в столице ожидается не более 6 миллиметров дождя, а 11-го числа – 21 миллиметр. При этом он отметил, что в День России, 12 июня, будет побит предыдущий суточный рекорд осадков, зафиксированный в 1995 году, – 34,1 миллиметра.