Дожди, грозы и порывистый ветер придут в Москву 10 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В понедельник, 10 июня, в Москве ожидаются сильный дождь, гроза и ветер с порывами до 14 метров в секунду. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", – говорится в сообщении.

Между тем ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале сообщила, что Московский регион может превысить месячную норму по грозам. За первую декаду июня в столице зафиксировали до 6 дней с грозами, что является месячной нормой.

Вторая декада месяца также начнется с гроз, отметила синоптик. Грозы ожидаются в Москве в ночь на 11 июня.

Ранее синоптик Евгений Тишковец предупредил, что в течение недели в Москве может выпасть около 130% от месячной нормы осадков. В понедельник, 10 июня, в столице ожидается не более 6 миллиметров осадков, а 11-го числа – 21 миллиметр осадков. В среду, 12 июня, в столице ожидается залповый "мегаливень" интенсивностью до 41 миллиметра.

