Москвичи могут получить баллы "Миллиона призов" за проведение собраний собственников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жители Москвы могут получать баллы городской программы лояльности "Миллион призов" за проведение собраний собственников и участие в них на платформе "Электронный дом". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Так, москвичи с полной подтвержденной учетной записью на портале mos.ru могут заработать максимальное количество баллов. Например, администратор сможет получить до тысячи баллов за каждое проведенное скворумом собрание, а собственник, поучаствовавший в нем в электронном формате, – до 200 баллов.

Провести общее собрание жильцов могут владельцы помещений, которые подтвердили право на них по конкретному адресу в профиле пользователя платформы или в личном кабинете на mos.ru. Для оформления заявки на проведение собраний нужно зайти в раздел "Опросы и собрания собственников" и выбрать соответствующую категорию. Также в этом разделе есть активные опросы и собрания, в которых можно поучаствовать.

Помимо этого, на платформе "Электронный дом" баллы начисляются и за другие действия. В частности, за первое размещение объявления в соответствующем разделе, передачу показаний счетчиков за электричество и воду, регистрацию по промокоду и приглашение новых пользователей.

При оплате коммунальных услуг городскими баллами пользователю вернется 5% от суммы, указанной в ЕПД. Их можно обменять на скидки в магазинах, аптеках, ресторанах и на иные предложения партнеров программы "Миллион призов", а также отправить на благотворительность. За все время работы платформы баллы уже получили 400 тысяч активных горожан.

Ранее сообщалось, что около 16 миллионов москвичей и гостей города пользуются услугами и сервисами mos.ru. Наиболее популярными остаются электронный дневник, медкарта, передача показаний счетчиков воды и тепла. Также граждане пользуются порталом для вызова мастера на дом, получения помощи при переезде и для вывоза ненужных вещей.