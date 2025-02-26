Для пенсионеров предложили создать аналог "Пушкинской карты"

Российским пенсионерам могут предоставить возможность бесплатно посещать театры и музеи. Для этого предлагается создать аналог "Пушкинской карты" под названием "Серебряный возраст". По ней женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет смогут посещать культурные мероприятия.

Депутат Госдумы Яна Лантратова отметила, что регионы смогут самостоятельно определять список учреждений, учитывая местную специфику. По ее словам, многие пенсионеры не могут позволить себе покупку билетов в театры, музеи и на концерты, а новая программа улучшит их психологическое и физическое благополучие.

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