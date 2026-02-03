Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 февраля, 19:06

Общество
Главная / Истории /

Эксперт Варакин: стремление к росту дохода зависит от психотипа человека

Кольцо всевластия: почему женатые мужчины зарабатывают больше одиноких

Женатые мужчины к 50 годам становятся гораздо богаче холостых, выяснили ученые. В чем секрет такой разницы в доходах и зависит ли успех в карьере от личных качеств возлюбленного, разбиралась Москва 24.

"Добросовестный партнер"

Фото: depositphotos/Kuzmichtudio

Супружеский статус может напрямую влиять на финансовое благополучие, убеждены исследователи. Согласно исследованию Вашингтонского университета в Сент-Луисе, опубликованному в издании Journal of Sociology, у женатых людей в возрасте от 30 до 50 лет состояние увеличивается в среднем на 75% по сравнению с холостыми. Речь идет о финансовом положении конкретного человека в браке, а не об общих доходах пары, уточнили авторы работы.

Ученые выяснили, что наличие надежного партнера положительно сказывается на карьере: такие люди чаще получают повышение, зарабатывают больше и чаще чувствуют удовлетворение от работы. Добросовестный супруг берет на себя больше домашних обязанностей, демонстрирует прагматичное поведение и создает комфортную семейную атмосферу. Это позволяет другому партнеру полностью сосредоточиться на профессиональных задачах, отметили специалисты.

Эти результаты показывают, что личностные качества человека, с которым вы вступаете в брак, влияют на важные аспекты вашей профессиональной жизни.
из текста публикации

Ранее психолог Екатерина Кольцова в беседе с Москвой 24 объяснила, что повышение дохода женатых мужчин часто связано с чувством ответственности за семью.

"Возникает ощущение: надо больше работать, чтобы покупать квартиру, машину, тратить на путешествия и так далее", – отметила эксперт.

Кольцова также напомнила о другом важном преимуществе брака для мужчин – статистически подтвержденном увеличении продолжительности жизни, которое ученые связывают с более внимательным отношением к своему здоровью в семье. При этом психолог призвала не принимать поспешных решений о женитьбе. По ее словам, перед этим важно оценить, как потенциальный партнер ведет себя в стрессовых ситуациях и как строит общение со своей семьей. Для формирования полной картины, по мнению эксперта, может потребоваться не менее года отношений.

"Неоднозначные данные"

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Ситуация, когда женатый супруг зарабатывает больше одинокого, действительно фиксируется в развитых странах. Однако показатель в 75%, скорее всего, является максимальной оценкой или результатом конкретного исследования, предположила в разговоре с Москвой 24 независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

Если взять государства Европы и США, разрыв в доходах между женатыми и никогда не состоящими в браке мужчинами к 45–55 годам обычно составляет 20–35% в пользу первых даже после поправки на образование и профессию. Разрыв с разведенными или овдовевшими меньше, но женатые все равно остаются в лидерах.
Зулия Лоикова
независимый HR-эксперт

В российских условиях разница в доходах может оказаться даже более существенной. Это связано с исторически более традиционным распределением ролей в семье и преобладанием "мужских" профессий, где для продвижения по карьерной лестнице часто требуется полная самоотдача и продолжительный рабочий день, объяснила эксперт.

В то же время она не стала однозначно утверждать, что брак сам по себе заставляет мужчину больше зарабатывать.

"Часто действуют два параллельных процесса. Во-первых, мужчины, обладающие амбициями, ответственностью, дисциплиной и хорошими социальными навыками, с большей вероятностью преуспевают как в карьере, так и в создании семьи. То есть успешные чаще женятся. Во-вторых, существует эффект социализации и поддержки", – отметила специалист.

Последнее она объяснила теорией экономиста Гэри Беккера о специализации супругов: если мужчина фокусируется на карьере, а жена занимается домашними делами и заботится о детях, это формирует оптимальную среду для профессионального роста супруга. Эмоциональная поддержка, надежный тыл и четкое распределение бытовых обязанностей позволяют мужчине посвящать работе больше времени и ресурсов, добавила Лоикова.

В то же время уровень дохода во многом зависит от психотипа, рассказал Москве 24 кадровый эксперт Илья Варакин.

"Безусловно, создание семьи и рождение детей добавляют ответственности и могут выступать стимулирующим фактором для увеличения заработка, но это далеко не единственный и не всегда главный мотиватор для мужчины", – пояснил он.

Эксперт выделил несколько психотипов, которые по-разному относятся к доходу и карьере. Один из них – "достиженцы", которые постоянно толкают себя вперед в погоне за новыми целями.

"Их карьерный трек часто бывает коротким: они увлекаются интересным проектом, быстро достигают в нем результатов, а упершись в потолок, тут же переключаются на следующее. Их доход нестабилен: сегодня высокий, завтра незначительный или даже уходит в минус. Это предпринимательский тип, чья внутренняя мотивация и так запредельна, поэтому наличие семьи мало что меняет в стремлениях. С возрастом пыл может лишь слегка угаснуть, но потребность в достижениях остается – именно в ней они чувствуют вкус к жизни", – сказал Варакин.

Еще один тип – "системщики" – больше соответствуют общей статистике. Это люди, которые строят жизнь по четкому плану. Семья и дети для них – заранее просчитанный и заложенный в бюджет пункт. Поэтому такие люди после 35 лет действительно чаще имеют стабильно высокий доход по сравнению с теми, кто не ставил себе подобных целей.
Илья Варакин
кадровый эксперт

Третий тип – "причастники", которые ценят стабильность и не стремятся к резкому росту доходов.

"Их цель – надежное положение, покрывающее базовые потребности. Наличие супруги, которая мотивирует, может положительно влиять на заработок. Но в целом такие мужчины предпочитают оставаться на месте и избегать рисков, а не "прыгать в гору" за большими деньгами", – объяснил специалист.

К четвертому типу Варакин отнес "романтиков" – тип, для которого доход вообще не является приоритетом.

"Их жизнь строится вокруг впечатлений и эмоций. Такие мужчины нередко рано создают семьи, легко очаровывая партнеров, но так же легко могут столкнуться с трудностями в быту и прийти к разводу, после чего история повторяется. В таком случае финансовая составляющая часто отходит на второй план", – подчеркнул эксперт.

Классификация по психотипам позволяет проводить более точный анализ, нежели усредненная статистика, которая не учитывает глубинные мотивы и модели поведения разных людей, заключил Варакин.

Читайте также


Зудакова Татьяна

обществоистории

Главное

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

Какие трендовые способы помогут найти вторую половину?

Для молодежи основной площадкой для построения отношений все еще является виртуальный мир

Однако эксперты советуют искать партнера в "правильных" местах

Читать
закрыть

Как приготовить на Масленицу полезные блины?

Пшеничную муку высшего сорта можно заменить на цельнозерновую, овсяную, гречневую или безглютеновые смеси

Стоит заменить цельное молоко на растительные аналоги

Читать
закрыть

Почему законы о блокировке переводов требуют доработки?

Эксперты призывают придумать меры безопасности, которые не позволили бы в целом зайти на чужой счет

Нынешние основания для блокировки счетов "носят непрозрачный характер и опираются на типовые метрики"

Читать
закрыть

Кому ждать проверки арендованных ипотечных квартир?

Квартира, находящаяся в залоге у банка, может сдаваться в аренду только с его согласия

Введение проверок – это превентивная мера для защиты залога

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 9-летнего ребенка в Ленобласти?

Подозреваемого в похищении и убийстве ребенка задержали в Псковской области при попытке скрыться

Правоохранители предполагают, что задержанный увлекался детской порнографией

Читать
закрыть

Как отказаться от мата?

Побороть желание использовать ругань помогут заранее подобранные заменяющие слова или жесты

Важна работа с собственными эмоциями и попытка их понять

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика