Эксперт Варакин: стремление к росту дохода зависит от психотипа человека

Женатые мужчины к 50 годам становятся гораздо богаче холостых, выяснили ученые. В чем секрет такой разницы в доходах и зависит ли успех в карьере от личных качеств возлюбленного, разбиралась Москва 24.

"Добросовестный партнер"

Супружеский статус может напрямую влиять на финансовое благополучие, убеждены исследователи. Согласно исследованию Вашингтонского университета в Сент-Луисе, опубликованному в издании Journal of Sociology, у женатых людей в возрасте от 30 до 50 лет состояние увеличивается в среднем на 75% по сравнению с холостыми. Речь идет о финансовом положении конкретного человека в браке, а не об общих доходах пары, уточнили авторы работы.

Ученые выяснили, что наличие надежного партнера положительно сказывается на карьере: такие люди чаще получают повышение, зарабатывают больше и чаще чувствуют удовлетворение от работы. Добросовестный супруг берет на себя больше домашних обязанностей, демонстрирует прагматичное поведение и создает комфортную семейную атмосферу. Это позволяет другому партнеру полностью сосредоточиться на профессиональных задачах, отметили специалисты.





из текста публикации Эти результаты показывают, что личностные качества человека, с которым вы вступаете в брак, влияют на важные аспекты вашей профессиональной жизни.

Ранее психолог Екатерина Кольцова в беседе с Москвой 24 объяснила, что повышение дохода женатых мужчин часто связано с чувством ответственности за семью.

"Возникает ощущение: надо больше работать, чтобы покупать квартиру, машину, тратить на путешествия и так далее", – отметила эксперт.

Кольцова также напомнила о другом важном преимуществе брака для мужчин – статистически подтвержденном увеличении продолжительности жизни, которое ученые связывают с более внимательным отношением к своему здоровью в семье. При этом психолог призвала не принимать поспешных решений о женитьбе. По ее словам, перед этим важно оценить, как потенциальный партнер ведет себя в стрессовых ситуациях и как строит общение со своей семьей. Для формирования полной картины, по мнению эксперта, может потребоваться не менее года отношений.

"Неоднозначные данные"

Ситуация, когда женатый супруг зарабатывает больше одинокого, действительно фиксируется в развитых странах. Однако показатель в 75%, скорее всего, является максимальной оценкой или результатом конкретного исследования, предположила в разговоре с Москвой 24 независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Если взять государства Европы и США, разрыв в доходах между женатыми и никогда не состоящими в браке мужчинами к 45–55 годам обычно составляет 20–35% в пользу первых даже после поправки на образование и профессию. Разрыв с разведенными или овдовевшими меньше, но женатые все равно остаются в лидерах.

В российских условиях разница в доходах может оказаться даже более существенной. Это связано с исторически более традиционным распределением ролей в семье и преобладанием "мужских" профессий, где для продвижения по карьерной лестнице часто требуется полная самоотдача и продолжительный рабочий день, объяснила эксперт.

В то же время она не стала однозначно утверждать, что брак сам по себе заставляет мужчину больше зарабатывать.

"Часто действуют два параллельных процесса. Во-первых, мужчины, обладающие амбициями, ответственностью, дисциплиной и хорошими социальными навыками, с большей вероятностью преуспевают как в карьере, так и в создании семьи. То есть успешные чаще женятся. Во-вторых, существует эффект социализации и поддержки", – отметила специалист.

Последнее она объяснила теорией экономиста Гэри Беккера о специализации супругов: если мужчина фокусируется на карьере, а жена занимается домашними делами и заботится о детях, это формирует оптимальную среду для профессионального роста супруга. Эмоциональная поддержка, надежный тыл и четкое распределение бытовых обязанностей позволяют мужчине посвящать работе больше времени и ресурсов, добавила Лоикова.

В то же время уровень дохода во многом зависит от психотипа, рассказал Москве 24 кадровый эксперт Илья Варакин.

"Безусловно, создание семьи и рождение детей добавляют ответственности и могут выступать стимулирующим фактором для увеличения заработка, но это далеко не единственный и не всегда главный мотиватор для мужчины", – пояснил он.

Эксперт выделил несколько психотипов, которые по-разному относятся к доходу и карьере. Один из них – "достиженцы", которые постоянно толкают себя вперед в погоне за новыми целями.

"Их карьерный трек часто бывает коротким: они увлекаются интересным проектом, быстро достигают в нем результатов, а упершись в потолок, тут же переключаются на следующее. Их доход нестабилен: сегодня высокий, завтра незначительный или даже уходит в минус. Это предпринимательский тип, чья внутренняя мотивация и так запредельна, поэтому наличие семьи мало что меняет в стремлениях. С возрастом пыл может лишь слегка угаснуть, но потребность в достижениях остается – именно в ней они чувствуют вкус к жизни", – сказал Варакин.





Илья Варакин кадровый эксперт Еще один тип – "системщики" – больше соответствуют общей статистике. Это люди, которые строят жизнь по четкому плану. Семья и дети для них – заранее просчитанный и заложенный в бюджет пункт. Поэтому такие люди после 35 лет действительно чаще имеют стабильно высокий доход по сравнению с теми, кто не ставил себе подобных целей.

Третий тип – "причастники", которые ценят стабильность и не стремятся к резкому росту доходов.

"Их цель – надежное положение, покрывающее базовые потребности. Наличие супруги, которая мотивирует, может положительно влиять на заработок. Но в целом такие мужчины предпочитают оставаться на месте и избегать рисков, а не "прыгать в гору" за большими деньгами", – объяснил специалист.

К четвертому типу Варакин отнес "романтиков" – тип, для которого доход вообще не является приоритетом.

"Их жизнь строится вокруг впечатлений и эмоций. Такие мужчины нередко рано создают семьи, легко очаровывая партнеров, но так же легко могут столкнуться с трудностями в быту и прийти к разводу, после чего история повторяется. В таком случае финансовая составляющая часто отходит на второй план", – подчеркнул эксперт.

Классификация по психотипам позволяет проводить более точный анализ, нежели усредненная статистика, которая не учитывает глубинные мотивы и модели поведения разных людей, заключил Варакин.

