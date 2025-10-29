Совфед одобрил закон о круглогодичном призыве

Фото: ТАСС/Игорь Онучин

Совет Федерации одобрил закон о круглогодичном призыве на военную службу.

Нововведения предусматривают, что в течение всего календарного года граждане будут проходить медосвидетельствование, психологический отбор и заседания призывной комиссии. Фактическая отправка россиян для прохождения службы будет осуществляться с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Кроме того, установлены особые сроки отправки для отдельных категорий граждан. Жители сельской местности, занятые в полевых работах, будут отправляться на службу с 15 октября по 31 декабря, сотрудники образовательных организаций – с 1 мая по 15 июля, а жители отдельных районов Крайнего Севера – с 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декабря.

Документ вносит несколько поправок в действующее законодательство. В частности, он предусматривает явку в военкомат не позднее 30 дней со дня ее размещения в реестре. Призывная комиссия, в свою очередь, сможет без личного присутствия призывника принять решение о выдаче отсрочки или об освобождении от призыва или исполнения воинской обязанности.

Более того, военкоматы смогут выдавать россиянам выписки из реестра воинского учета, в том числе в электронном виде.

Ожидается, что новые правила помогут распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан. В случае подписания закона Владимиром Путиным перечисленные нормы вступят в силу с 1 января 2026 года.

Ранее сообщалось, что резервистов и патриотично настроенных россиян планируется привлекать к защите объектов в глубине России. Такие меры направлены на повышение уровня защищенности объектов инфраструктуры и других важных элементов, сказал вице-адмирал Владимир Цимлянский. При этом основной задачей резервистов станет противодействие БПЛА.