Власти Москвы не планируют снижать расходы на здравоохранение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные власти не намерены снижать расходы на здравоохранение. Об этом сообщил Сергей Собянин в личном блоге. По его словам, за последнее время бюджетные расходы на эту сферу выросли в 2,7 раза.

В 2010 году они составили 212,7 миллиарда рублей, а в 2019 году расходы увеличились до 569,2 миллиарда, отметил мэр.

"Медицинская помощь оплачивается не только из городского бюджета, но и через Фонд ОМС, бюджет которого утверждается отдельно. В действительности, нет разницы, по какому каналу поступают средства. В любом случае они взяты из наших налогов, а как их расходовать, решает Московская городская дума, принимая законы о городском бюджете и бюджете Фонда ОМС", – рассказал Собянин.

Мэр отметил, что бюджет в столице трехлетний, но Мосгордума утверждает его ежегодно: на текущий год и два следующих года (2019-2021, 2020-2022 и т.д.).

"На текущий год расходы расписываются максимально подробно. А на два следующие года закладываются только базовые обязательства и нераспределенный резерв. Когда придет время принимать законы о бюджете на 2020 и 2021 годы, за счет резерва будут профинансированы новые проекты и программы, и каждый сможет убедиться, что никакого снижения расходов на здравоохранение не произойдет. Более того, с учетом новой волны модернизации амбулаторной помощи и огромного строительства новых медицинских объектов финансирование будет увеличено", – сказано в сообщении.

Также глава города отметил, что недавно было принято решение включить в штаты взрослых поликлиник еще 500-600 врачей. В каждом филиале по возможности будут работать врачи восьми специальностей. Отмечается, что средняя зарплата врачей в Москве на сегодняшний день составляет 140,3 тысячи рублей. Фельдшеры и медсестры получают 78,5 тысячи рублей.

Собянин добавил, что московское правительство увеличивает объемы бесплатных медицинских услуг. Например, количество бесплатных КТ и МРТ в столичных больницах было увеличено в 4,2 раза.

Ранее мэр поручил внедрить искусственный интеллект для диагностики онкологических заболеваний.

