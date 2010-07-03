Власти Москвы не планируют снижать расходы на здравоохранение

12:28
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Столичные власти не намерены снижать расходы на здравоохранение. Об этом сообщил Сергей Собянин в личном блоге. По его словам, за последнее время бюджетные расходы на эту сферу выросли в 2,7 раза.
В 2010 году они составили 212,7 миллиарда рублей, а в 2019 году расходы увеличились до 569,2 миллиарда, отметил мэр.
"Медицинская помощь оплачивается не только из городского бюджета, но и через Фонд ОМС, бюджет которого утверждается отдельно. В действительности, нет разницы, по какому каналу поступают средства. В любом случае они взяты из наших налогов, а как их расходовать, решает Московская городская дума, принимая законы о городском бюджете и бюджете Фонда ОМС", – рассказал Собянин.
Мэр отметил, что бюджет в столице трехлетний, но Мосгордума утверждает его ежегодно: на текущий год и два следующих года (2019-2021, 2020-2022 и т.д.).
"На текущий год расходы расписываются максимально подробно. А на два следующие года закладываются только базовые обязательства и нераспределенный резерв. Когда придет время принимать законы о бюджете на 2020 и 2021 годы, за счет резерва будут профинансированы новые проекты и программы, и каждый сможет убедиться, что никакого снижения расходов на здравоохранение не произойдет. Более того, с учетом новой волны модернизации амбулаторной помощи и огромного строительства новых медицинских объектов финансирование будет увеличено", – сказано в сообщении.
Также глава города отметил, что недавно было принято решение включить в штаты взрослых поликлиник еще 500-600 врачей. В каждом филиале по возможности будут работать врачи восьми специальностей. Отмечается, что средняя зарплата врачей в Москве на сегодняшний день составляет 140,3 тысячи рублей. Фельдшеры и медсестры получают 78,5 тысячи рублей.
Собянин добавил, что московское правительство увеличивает объемы бесплатных медицинских услуг. Например, количество бесплатных КТ и МРТ в столичных больницах было увеличено в 4,2 раза.
Ранее мэр поручил внедрить искусственный интеллект для диагностики онкологических заболеваний.
Собянин сообщил, что средняя зарплата врачей выросла в 2,5 раза
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