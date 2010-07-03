Собянин поручил внедрить искусственный интеллект для диагностики онкозаболеваний

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поручил внедрить искусственный интеллект для диагностики онкологических заболеваний. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Очень важная история – это создание Единого референс-центра, где можно было б концентрировать снимки МРТ, КТ, томографов, и там на этой базе уже ставить диагностику, привлекать лучших специалистов и, что немаловажно, внедрять искусственный интеллект, машинное чтение, обучение для того, чтобы, помимо человеческого вклада, еще и работал искусственный интеллект для качественной и быстрой диагностики", – заявил мэр столицы в ходе встречи с врачами-радиологами и экспертами по вопросам развития лучевой диагностики.

Предполагается, что технологии искусственного интеллекта будут функционировать на базе Единого радиологического информационного сервиса (ЕРИС), который станет платформой для создания электронных систем анализов медицинских изображений. С помощью искусственного интеллекта столичные врачи смогут распознать онкологические заболевания на ранних стадиях.

Следуя из материалов, правительство Москвы также приняло решение о создании городского референс-центра лучевой диагностики, который обеспечит единые стандарты качества и поможет сократить врачебные ошибки. Уточняется, что подобный центр уже функционирует при поликлинике № 191. Там работают семь врачей, они изучают поступившие к ним снимки. Благодаря данному центру улучшилось качество диагностики, а срок ожидания анализов сократился до одного дня.

Ранее Минздрав России предложил награждать врачей дополнительными премиями за выявление рака у пациентов во время диспансеризации и профосмотра. Как сказано в проекте постановления, за каждый случай впервые выявленного онкозаболевания с подтвержденным диагнозом будут платить тысячу рублей. 500 рублей из этой суммы получит ответственный за проведение диспансеризации, еще 500 рублей передадут остальному персоналу медучреждения.

А в начале июня стало известно, что более 20 столичных медицинских организаций получило гранты за успехи в профилактике онкологических заболеваний. В общей сложности 23 московские медорганизации получили 42,6 миллиона рублей. Гранты предусматривают вознаграждение сотрудникам в размере от 30 до 115 тысяч рублей за каждый выявленный случай заболевания на ранних стадиях в зависимости от патологии.

