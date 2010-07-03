Эксперт назвал необходимый уровень зарплаты врачей

Поделиться в социальных сетях:
Фото: depositphotos/gutaper
Проблему дефицита врачей в стране можно решить благодаря росту уровня зарплат до 75 тысяч рублей. Такое мнение высказал врач скорой помощи Михаил Коневский.
"Это по стране, не только в Москве. Мы богатая страна. У нас ресурсов полно. Куда идут деньги? Как говорил Михаил Задорнов, надо поставить закромам родины дно, чтобы не проваливалось. Чтобы люди получали деньги, тогда будут врачи и в деревнях, и в поселках", – цитирует ИА "НСН" медработника.
Ранее в Росстате сообщали, что средняя зарплата врачей и медицинских работников, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, составляет 79,2 тысячи рублей по стране. Больше всего получают врачи Чукотского (средняя зарплата – 188,8 тысячи рублей) и Ямало-Ненецкого автономных округов (183,3 тысячи рублей). Самые низкие зарплаты получают врачи Северо-Кавказского федерального округа, средняя зарплата врачей по всему округу составляет 48 тысяч рублей.
В июне этого года Владимир Путин заявил, что основными проблемами в стране в области здравоохранения являются дефицит специалистов, доступность первичного звена здравоохранения, а также обеспечение лекарствами. Президент отметил, что власти регионов должны предусмотреть в своих бюджетах средства, чтобы обеспечить врачей жильем. В противном случае, как подчеркнул президент, люди будут уезжать.
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: