Эксперт назвал необходимый уровень зарплаты врачей

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Проблему дефицита врачей в стране можно решить благодаря росту уровня зарплат до 75 тысяч рублей. Такое мнение высказал врач скорой помощи Михаил Коневский.

"Это по стране, не только в Москве. Мы богатая страна. У нас ресурсов полно. Куда идут деньги? Как говорил Михаил Задорнов, надо поставить закромам родины дно, чтобы не проваливалось. Чтобы люди получали деньги, тогда будут врачи и в деревнях, и в поселках", – цитирует ИА "НСН" медработника.

Ранее в Росстате сообщали, что средняя зарплата врачей и медицинских работников, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, составляет 79,2 тысячи рублей по стране. Больше всего получают врачи Чукотского (средняя зарплата – 188,8 тысячи рублей) и Ямало-Ненецкого автономных округов (183,3 тысячи рублей). Самые низкие зарплаты получают врачи Северо-Кавказского федерального округа, средняя зарплата врачей по всему округу составляет 48 тысяч рублей.

В июне этого года Владимир Путин заявил, что основными проблемами в стране в области здравоохранения являются дефицит специалистов, доступность первичного звена здравоохранения, а также обеспечение лекарствами. Президент отметил, что власти регионов должны предусмотреть в своих бюджетах средства, чтобы обеспечить врачей жильем. В противном случае, как подчеркнул президент, люди будут уезжать.

