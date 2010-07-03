Во Владимирской области 12 медсестер уволились из районной больницы

16:32
16:32
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
12 медсестер неврологического отделения Александровской районной больницы (Владимирская область) написали заявления об увольнении, сообщил ТАСС главврач больницы Александр Обидин.
Обидин заявил, что причиной увольнений стало то, что он сократил стимулирующие выплаты "в связи с перевыполнением дорожной карты по заработной плате".
По словам главврача, медсестры получают около 32-35 тысяч рублей в месяц. В результате сокращения стимулирующих выплат их зарплата сократится на сумму от 400 до 1,5 тысячи рублей.
В больнице работает порядка 500 медсестер, в штате не хватает трех человек. "На данный момент ищут других медсестер, в понедельник запланировано собрание с участием старшей медсестры, на котором мы еще раз будем разъяснять ситуацию", – сказал Обидин.
Он заявил, что надеется, что до 10 сентября – последнего рабочего дня написавших заявления медсестер – уговорить хотя бы большую часть остаться.
Ранее заявления об увольнении написали шесть хирургов ЦГБ № 1 Нижнего Тагила. Врачи жаловались на высокую нагрузку и не соответствующую ей оплату труда.
Произошедшее прокомментировали в Кремле, в больницу приезжали глава регионального Минздрава Андрей Цветков и замглавы региона Павел Креков.
В результате переговоров хирургам пообещали стимулирующие выплаты за повышенную нагрузку за июль и август. Также штат больницы пополнят двумя новыми хирургами, туда же направят специалистов из другого медучреждения.
На время проверки в ЦГБ № 1 в Демидовской больнице отстранили от работы главврачей. Написавшие заявления хирурги согласились остаться на своих должностях, один из них решил сменить специальность.
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