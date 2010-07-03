В Минздраве сообщили о возвращении хирургов к работе в Нижнем Тагиле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Все хирурги из больниц в Нижнем Тагиле, написавшие заявления об увольнении, отозвали заявления, и согласились продолжить работу, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минздрава.

Инцидент произошел в ЦГБ № 1 в Демидовской больнице. Врачи жаловались на высокую нагрузку и не соответствующую ей оплату труда.

Ранее пресс-секретарь регионального Минздрава Константин Шестаков сообщил, что после произошедшего в этих больницах на время проверки отстранили от работы главврачей.

Хирургам пообещали стимулирующие выплаты за повышенную нагрузку за июль и август. Кроме того, со 2 сентября в одной из больниц начнут работать два новых хирурга, туда также направят специалистов из другого медучреждения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на инцидент. Во вторник в больницу приезжали глава регионального Минздрава Андрей Цветков и замглавы региона Павел Креков.