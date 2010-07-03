В Нижнем Тагиле отстранили от работы главврачей после увольнений хирургов

В Нижнем Тагиле отстранили от работы главврачей двух больниц, в которых хирурги написали заявления об уходе, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря регионального Минздрава Константина Шестакова.
Инцидент произошел в ЦГБ № 1 и Демидовской больнице. Врачи жаловались на высокую нагрузку и не соответствующую ей оплату труда.
Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что в Кремле обратили внимание на произошедшее. Во вторник в больницу приезжали глава регионального Минздрава Андрей Цветков и замглавы региона Павел Креков.
Хирургам пообещали стимулирующие выплаты за повышенную нагрузку за июль и август. После беседы пять врачей отозвали свои заявления, еще один решил сменить специализацию.
Кроме того, с 2 сентября в одной из больниц начнут работать два новых хирурга, туда также направят специалистов из другого медучреждения.
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