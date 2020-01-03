Правительство РФ в 2020 году выделит гранты 850 школьникам

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Правительство Российской Федерации утвердило порядок получения единовременных грантов в размере 125 тысяч рублей для школьников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт кабмина.

"Грант будет выплачиваться получателю единовременно в размере 125 тысяч рублей. В 2020 году предполагается предоставить гранты 850, к 2021 году – 3550, к 2022 году – 13 500 обучающимся (накопительным итогом)", – указано в сообщении правительства.

Претендентами на гранты смогут стать школьники в возрасте до 18 лет, получавшие образование в год, предшествующий выплате. Крупную денежную сумму получат те, кто добился выдающихся успехов в областях математики, информатики и цифровых технологий.

В качестве выдающегося достижения в документе указаны победы или статус призера в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах, участие в научно-исследовательских работах и интеллектуальной деятельности. Предоставлять гранты будут через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Ранее стало известно, что более 25 тысяч учителей России подали заявки на участие в профессиональном конкурсе "Учитель будущего". Цель состязания – выявление лучших современных педагогических практик в стране.

