Более 25 тысяч преподавателей подали заявки на участие в конкурсе "Учитель будущего"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 25 тысяч учителей подали заявки на участие в профессиональном конкурсе "Учитель будущего", сообщает пресс-служба организаторов. Это новый проект президентской платформы "Россия – страна возможностей".

Заявочная кампания продлится на сайте конкурса до 31 декабря. Как отметил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров, активная регистрация учителей подтверждает востребованность проекта.

Регионами-лидерами по числу поданных заявок стали Санкт-Петербург, Кемеровская область и Московская область, а также Чеченская республика и Воронежская область.

Около 20% среди подавших заявки – молодые учителя до 30 лет, а участников старше 55 лет зарегистрировалось порядка 800 человек. Самым старшим участником оказался 75-летний учитель русского языка и литературы из Кемеровской области. Самому молодому участнику 18 лет, это учитель английского языка из Кузнецка Пензенской области. Большинство заявок – от учителей-женщин (85%).

Профессиональный конкурс "Учитель будущего" стал 22-м проектом президентской платформы "Россия – страна возможностей". Цель конкурса – выявление лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании, а также самореализация педагогических кадров.

Состоит он из трех этапов. Это регистрация и заочный отборочный этап, очные окружные полуфиналы и финал, который запланирован на апрель 2020 года.

Сергей Собянин ранее рассказал, что качество школьного преподавания в Москве достигло мирового уровня. Мэр отметил, что в этом году было профинансировано школьное и дошкольное образование на следующий год, норматив финансирования при этом увеличен.

Собянин попросил префектуры и структуры городского хозяйства уделить особое внимание развитию территорий столичных школ. Глава города заявил, что в 2019-м году идут активные работы по программе "Мой район", но в этом вопросе школьные территории начали отставать.