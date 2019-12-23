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Москва 24

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10:28

Началась регистрация на конкурс "Учителя года Москвы – 2020"

общество город образование

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице началась регистрация на самый масштабный педагогический конкурс – "Учителя года Москвы – 2020". Педагоги впервые будут соревноваться командами. Победителей конкурса определят в апреле 2020 года.

"Для нас важно, чтобы учителя принимали участие в профессиональных конкурсах, ведь такие соревнования позволяют перенимать опыт других коллег. В этот раз конкурс проводится в новом формате: педагоги будут соревноваться не индивидуально, а командами", – отметила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Каждая столичная школа имеет право собрать команду из пяти человек. Затем капитан команды должен указать электронные почтовые адреса всех участников, чтобы они получили приглашения на регистрацию.

Конкурс начнется в январе 2020 года. Командам нужно предоставить заявочный видеоролик, разработать сценарий урока и пройти тест. В полуфинале участников ждет блицтурнир. В финале командам предстоит провести мастер-класс и представить свой проект, конкурсантам также предстоят индивидуальные выступления.

Жюри конкурса будут оценивать знания участников, навыки проектирования, управления информацией, лидерские качества, творческий потенциал и умение работать в команде.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что качество школьного преподавания в столице достигло мирового уровня. Мэр отметил, что в этом году было профинансировано школьное и дошкольное образование на следующий год.

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