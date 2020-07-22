ГД приняла закон о вейпах и кальянах

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В Госдуме в третьем, окончательном чтении приняли законопроект, который приравнивает вейпы к сигаретам.

Согласно документу, запрещается использование электронных курительных изделий в тех местах, где уже существует законодательное препятствие для курения табака. На электронные сигареты, вейпы и кальяны распространяется такая же административная ответственность, как и на сигареты.

Это касается, в частности, нарушения запрета их использования в помещениях, демонстрации процесса потребления во вновь созданных аудиовизуальных произведениях, а также вовлечения несовершеннолетних в процесс их использования.

Так, за последнее установлен штраф от 1 до 2 тысяч рублей. В случае если действия совершены родителями, то финансовая санкция составляет от 2 до 3 тысяч рублей. За курение вейпов в неположенных местах штраф будет составлять от 500 до 1,5 тысячи рублей, на детских площадках – от 2 до 3 тысяч рублей.

Кроме того, закон предусматривает запрет на использование электронных сигарет и кальянов в коммунальных квартирах. Речь идет о помещениях, которые составляют общее имущество собственников комнат.