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Какие приметы и запреты следует соблюдать на Яблочный Спас

Погода на осень и удача на год: какие приметы действуют на Яблочный Спас
обществопраздники

Россияне 19 августа ежегодно отмечают Яблочный Спас. Именно так по народной традиции называют праздник Преображения Господня. Верующие в этот день посещают храмы, принося с собой яблоки, чтобы освятить плоды. Рассказываем, какие обычаи, приметы и поверья связаны с Яблочным Спасом.

Церковные традиции и запреты

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Согласно церковному преданию, праздник Преображения Господня приурочен к событиям, произошедшим на горе Фавор. Считается, что незадолго до крестных страданий Иисус Христос взошел на нее вместе со своими учениками Петром, Иаковом и Иоанном для молитвы.

Однако от утомления апостолы уснули. Когда же они проснулись, то увидели, что Спаситель преобразился: его лицо и одежды засияли. Таким образом, ученики смогли лицезреть человеческое и божественное начало, соединившееся в Христосе.

В народе Преображение Господне получило название Яблочный Спас. Дело в том, что на Руси верующие несли в храмы для освящения плоды нового урожая, в основном яблоки, поскольку именно они и поспевали к празднику. Этот обычай дошел и до наших дней. Многие верят, что яблоки после обряда освящения приобретают целебные свойства. Также этими фруктами принято угощать родственников и друзей.

Яблочный Спас выпадает на достаточно строгий Успенский пост, который длится с 14 по 27 августа. В этот день соблюдающим его людям разрешается сделать небольшое послабление: употреблять рыбу и немного красного вина. Остальные блюда должны быть постными, даже выпечка. Злоупотребление алкоголем, шумные застолья и чревоугодие тем более не допустимы.

Кроме того, в этот день можно заключить официальный брак в ЗАГС, а вот обвенчаться не получится – в пост этот обряд запрещен.

Народные приметы

Фото: depositphotos/Boarding2Now

Существует поверье, что в Яблочный Спас можно употреблять яблоки только после того, как плоды освятили. В противном случае считается, что человек совершил грех. Также до того, как съесть первое за день яблоко, некоторые загадывают желание.

"Кто на Спаса шьет – до конца дней слезы льет" – гласит поговорка. Считается, что в Яблочный Спас не стоит заниматься уборкой, стиркой и тяжелым физическим трудом. Исключение составляет только сбор урожая яблок и приготовление блюд.

Если в этот день насекомое село на человека или залетело в дом – не нужно его убивать. Это считается плохой приметой. Некоторые верят, что две севшие на руку мухи в Яблочный Спас принесут удачу на весь будущий год. Не стоит их сгонять, они должны улететь сами.

Считается, что по погоде на Яблочный Спас можно понять, какими будут предстоящие осень и зима. Если в этот день на улице сухо, то и в осенний период будет мало дождей. Пасмурная и сырая погода на праздник, наоборот, говорит о том, что осень ожидается дождливой и промозглой. Еще одна примета – если день выдался солнечным и жарким, то зимние морозы будут суровыми.

Кроме того, по первому съеденному яблоку можно погадать о том, что человека ждет в будущем. Кислый плод предвещает трудности и невзгоды, сладкий говорит о том, что скоро будет много радости и счастья.

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