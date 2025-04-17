Врач Соломатина: напитки с пищевым глицерином могут вызвать помутнение сознания у детей

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Пищевой глицерин способен понижать давление и вызывать помутнение сознания, если употребить его в большом количестве. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Ранее медики предупредили, что напитки, содержащие глицерин, могут вызывать у детей до восьми лет нарушение сознания и падение уровня сахара в крови. К такому выводу специалисты пришли, изучив истории болезни пациентов, пишет The Guardian cо ссылкой на медицинское исследование.

Пищевой глицерин, который в небольших количествах добавляют в различную еду и напитки, действительно может приводить к неприятным последствиям, предупредила Соломатина.



Елена Соломатина врач-диетолог Это соединение имеет свойство притягивать воду, поэтому способно оказывать некоторый слабительный, а также мочегонный эффект. В результате организм теряет жидкость, после чего может упасть давление и даже начаться помутнение сознания.

Нужно учитывать, что вместе с водой из организма выводятся электролиты, из-за чего все системы и органы перестают нормально работать. Дети особенно чувствительны к таким колебаниям, пояснила диетолог.

Однако врач отметила: только употребление большого количества глицерина может привести к серьезным последствиям. То есть, ребенку надо выпить как минимум несколько стаканов газировки, киселя или другого напитка, содержащего это соединение.

Ранее нутрициолог Людмила Петрова рекомендовала не давать детям младше четырех лет пробовать продукты и напитки с кофеином. Последние стимулируют центральную нервную систему и могут вызывать у малышей гипервозбудимость, бессонницу, учащенное сердцебиение и тревожность.

