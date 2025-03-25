Врач Верба: перед перелетом рекомендуется избегать газообразующих продуктов

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Перед полетом рекомендуется избегать газообразующих продуктов. Это относится к газировке, капусте, бобовым и овощам, рассказала в беседе с "Газетой.ру" доктор медицинских наук, президент ассоциации врачей авиационной медицины Ольга Верба.

Как пояснила эксперт, рекомендация связана с разницей давления – газообразные вещества могут вызывать воздушный метеоризм.

"Это в целом может значительно влиять на самочувствие, а если к этому добавить еще и выход газов из продуктов, которые вы съели, то самочувствие может ухудшиться. Поэтому если вы не хотите проблем с ЖКТ, то лучше отдать предпочтение легкой пище перед полетом", – пояснила Верба.

Кроме того, добавила доктор, важно употреблять достаточное количество жидкости. Нужно пить один стакан чистой воды на час полета, однако избегать избытка жидкости в организме. В связи с этим соленую пищу лучше исключить.

"Наконец, важно выспаться перед полетом, так как утомление может усилить стресс от перелета", – заключила Верба.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, какие напитки помогут снять стресс. В числе таких эксперт назвала зеленый чай и кефир. К примеру, пить зеленый чай можно 3–4 раза в день. Однако стоит учитывать, что у некоторых он может вызвать аллергию.

Еще один полезный напиток – какао: он содержит магний и витамины группы B, которые успокаивают нервную систему.