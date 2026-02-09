Минздрав Башкирии: пострадавшие при нападении на общежитие в Уфе идут на поправку

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Республики Башкортостан"

Пострадавшие при нападении на общежитие в Уфе идут на поправку. Об этом сообщил глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин в своем телеграм-канале.

На данный момент в медучреждениях находятся 5 человек, среди которых состояние 3 оценивается как средней степени тяжести, а еще 2 – легкой. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. При этом министр уточнил, что ежедневно получает всю информацию о состоянии госпитализированных.

Инцидент произошел 7 февраля. 15-летний житель Уфы проник в общежитие местного медицинского вуза и ранил 4 индийских студентов. При задержании подросток оказал сопротивление, нанеся травмы 2 полицейским.

Кроме того, злоумышленник сам причинил себе повреждения, поэтому был доставлен в тяжелом состоянии в больницу. В общей сложности пострадали 6 человек, всех их госпитализировали. Позднее одного человека перевели на амбулаторное лечение.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство 2 и более лиц, а также о посягательстве на жизнь сотрудника полиции и халатности. По версии следствия, должностные лица учреждения, располагая сведениями о наличии у одного из учащихся признаков отклоняющегося поведения, не приняли мер по проведению с ним профилактической и социально-педагогической работы.

Всего в здании проживают 420 человек. После случившегося общежития медицинского университета в Уфе взяли под усиленную охрану. Также ведется работа психологов и воспитательного отдела со студентами, которые были свидетелями этого происшествия.