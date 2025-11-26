Ярмольник, Снигирь и Цыганов положительно высказались о Тарасовой в суде

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Актеры Леонид Ярмольник, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов дали положительную характеристику их коллеге Аглае Тарасовой в ходе заседания в Домодедовском городском суде.

В частности, Ярмольник во время допроса в качестве свидетеля заявил, что ранее никогда не видел артистку в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Его слова передает ТАСС.

Актер назвал возбужденное в отношении Тарасовой дело о контрабанде наркотиков "совпадением и нелепостью".

Его слова подтвердил Цыганов. Артист указал, что никогда не видел Тарасову в нетрезвом виде на съемочной площадке. По его мнению, уголовное дело против нее стало "трагической глупостью".

Цыганов также указал, что для актера очень важна мобильность для участия в съемках.

В свою очередь, Снигирь, чьи слова передает РИА Новости, охарактеризовала Тарасову как отзывчивого и эмпатичного человека. По ее словам, артистка создавала хорошую атмосферу на съемочной площадке.

Снигирь также рассказала, что Тарасова во время перерыва между съемками читала книги, пока остальные артисты разговаривали друг с другом. Помимо этого, она назвала успех Тарасовой заслуженным, отметив, что ею интересуются на международной арене. В частности, актрису хотели пригласить сыграть главную роль в турецком сериале.

Вместе с тем режиссер Алексей Герман, актеры Сергей Безруков и Евгений Миронов, а также писатель Александр Цыпкин составили на Тарасову положительные характеристики. Их представил суду адвокат артистки. Согласно законодательству РФ, положительные характеристики признаются смягчающим обстоятельством.

О задержании Тарасовой в аэропорту Домодедово стало известно 5 сентября. В ее багаже после прибытия из Израиля было найдено 0,38 грамма запрещенных веществ.

В результате актрисе было предъявлено обвинение в рамках возбужденного дела о контрабанде наркотиков. Ей грозит от 3 до 7 лет лишения свободы и штраф в размере миллиона рублей.

Во время первого заседания суд избрал актрисе запрет определенных действий. Ограничения будут действовать до 24 января 2026 года.

Сама артистка раскаялась в содеянном, заявив, что совершила большую ошибку. Она также сдала все загранпаспорта следователю и указала, что не планирует уезжать из России. Кроме того, актриса признала вину в произошедшем.