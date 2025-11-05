Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Актриса Аглая Тарасова признала вину в контрабанде масла каннабиса во время заседания в Домодедовском суде Подмосковья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные инстанции.

Отмечается, что в суд Тарасова явилась со своей матерью Ксенией Раппопорт. В зал обе вошли в сопровождении приставов и адвоката.

При этом перед началом слушания артистка выступила против ведения видеосъемки. Инстанция одобрила прошение.

Однако из-за отсутствия свидетелей заседание было отложено до конца месяца. Следующий процесс состоится 26 ноября в 14:00 по московскому времени.

Актрису задержали в аэропорту Домодедово 5 сентября. Она прилетела из Израиля с чемоданом и ручной кладью, в которых таможенники обнаружили 0,38 грамма запрещенных веществ.

Тарасовой предъявили обвинение в рамках возбужденного уголовного дела о контрабанде наркотиков. Статья предполагает от 3 до 7 лет лишения свободы и штраф в размере миллиона рублей.

В рамках первого слушания суд избрал Тарасовой запрет определенных действий. Ограничения продлятся до 24 января 2026 года. В частности, артистке нельзя покидать свое жилье в период с 00:00 до 06:00, общаться со свидетелями, использовать телефон и интернет. Исключением могут стать необходимость в вызове экстренных служб и контакты с контролирующими органами и следователем.

При этом сама актриса раскаялась в содеянном, заявив, что совершила большую ошибку. Она также сдала все загранпаспорта следователю, заявив, что не планирует уезжать из России.

