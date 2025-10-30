Суд продлил актрисе Аглае Тарасовой запрет определенных действий

Фото: телеграм-канал Mash

Домодедовский суд Подмосковья продлил запрет на определенные действия актрисе Аглае Тарасовой по делу о контрабанде масла каннабиса. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные инстанции.

Согласно новому постановлению, вынесенному на закрытом слушании, ограничения продлятся до 24 января 2026 года.

Известно, что на заседание артистка пришла за час до начала и не общалась с журналистами. На объявлении решения она стояла в солнцезащитных очках, отвернувшись от некоторых объективов.

Тарасова была задержана в аэропорту Домодедово 5 сентября. Она прилетела из Израиля с чемоданом и ручной кладью, в которых таможенники нашли 0,38 грамма запрещенных веществ.

Против актрисы было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков. Ей было предъявлено соответствующее обвинение. Согласно данной статье, актрисе грозит от 3 до 7 лет лишения свободы и штраф в размере миллиона рублей.

Суд избрал Тарасовой запрет определенных действий. В частности, артистке нельзя покидать свое жилье с в период с 00:00 до 06:00, общаться со свидетелями, использовать телефон и интернет. Исключением могут стать необходимость в вызове экстренных служб и контакты с контролирующими органами и следователем.

Сама Тарасова заявила, что совершила большую ошибку и раскаивается в содеянном. Актриса также сообщила, что не планирует уезжать из России и уже сдала все загранпаспорта следователю.