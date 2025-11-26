Актриса Тарасова попросила суд дать ей возможность вернуться к работе

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Российская актриса Аглая Тарасова во время последнего слова на заседании в Домодедовском городском суде попросила дать ей возможность вернуться к работе. Ее слова передает ТАСС.

Артистка выразила сожаление по поводу того, что нарушила закон.

"То, что со мной произошло, является для меня большим уроком. Ваша честь, я не наркоторговец и не наркопотребитель. Прошу дать мне шанс", – высказалась Тарасова.

Она также назвала возбужденное в отношении нее дело о контрабанде наркотиков "нелепой и трагической случайностью".

Информация о задержании Тарасовой в аэропорту Домодедово появилась 5 сентября. Во время досмотра таможенниками багажа актрисы после прибытия из Израиля было найдено 0,38 грамма запрещенных веществ.

В результате против артистки было возбуждено уголовное дело. Затем ей предъявили обвинение, по которому ей грозит от 3 до 7 лет лишения свободы и штраф в размере 1 миллиона рублей.

Позже суд избрал Тарасовой запрет определенных действий, который действует до 24 января 2026 года.

Свою вину актриса признала и раскаялась в содеянном. Она объяснила, что не знала точный состав веществ, которые провозила. Несмотря на это, Тарасова предполагала, что там могла быть небольшая концентрация каннабиса.

При этом артистка указала, что в Израиле данные вещества являются легальными и находятся в открытом доступе. В результате прокурор потребовал приговорить Тарасову к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.