26 ноября, 17:50Шоу-бизнес
Актриса Тарасова попросила суд дать ей возможность вернуться к работе
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Российская актриса Аглая Тарасова во время последнего слова на заседании в Домодедовском городском суде попросила дать ей возможность вернуться к работе. Ее слова передает ТАСС.
Артистка выразила сожаление по поводу того, что нарушила закон.
"То, что со мной произошло, является для меня большим уроком. Ваша честь, я не наркоторговец и не наркопотребитель. Прошу дать мне шанс", – высказалась Тарасова.
Она также назвала возбужденное в отношении нее дело о контрабанде наркотиков "нелепой и трагической случайностью".
Информация о задержании Тарасовой в аэропорту Домодедово появилась 5 сентября. Во время досмотра таможенниками багажа актрисы после прибытия из Израиля было найдено 0,38 грамма запрещенных веществ.
В результате против артистки было возбуждено уголовное дело. Затем ей предъявили обвинение, по которому ей грозит от 3 до 7 лет лишения свободы и штраф в размере 1 миллиона рублей.
Позже суд избрал Тарасовой запрет определенных действий, который действует до 24 января 2026 года.
Свою вину актриса признала и раскаялась в содеянном. Она объяснила, что не знала точный состав веществ, которые провозила. Несмотря на это, Тарасова предполагала, что там могла быть небольшая концентрация каннабиса.
При этом артистка указала, что в Израиле данные вещества являются легальными и находятся в открытом доступе. В результате прокурор потребовал приговорить Тарасову к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.
Задержанная Аглая Тарасова раскаялась в попытке провезти наркотики в Россию