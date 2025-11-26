26 ноября, 17:13Шоу-бизнес
Актрисе Тарасовой запросили 3,5 года условно по делу о наркотиках
Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина
Прокурор потребовал приговорить российскую актрису Аглаю Тарасову к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы условно по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщает ТАСС из зала Домодедовского городского суда, где проходит заседание.
"Исправление Тарасовой возможно без изоляции от общества", – указало гособвинение.
О задержании актрисы в аэропорту Домодедово стало известно 5 сентября. В ее багаже после прибытия из Израиля было выявлено 0,38 грамма запрещенных веществ.
В результате в отношении Тарасовой завели дело о контрабанде наркотиков. Актрисе предъявили обвинение, по которому ей грозит от 3 до 7 лет лишения свободы и штраф в размере 1 миллиона рублей.
Спустя время суд избрал актрисе запрет определенных действий, который действует до 24 января 2026 года.
Свою вину Тарасова признала, раскаявшись в содеянном и выразив сожаление по поводу случившегося. Она рассказала, что не знала точный состав веществ, которые провозила в багаже. Несмотря на это, артистка предположила, что там могла быть небольшая концентрация каннабиса.
При этом девушка указала, что в Израиле данные вещества являются легальными и находятся в открытом доступе. Помимо этого, адвокат актрисы сообщил, что его подзащитная перевела 200 тысяч рублей в благотворительный фонд "Защити детей от наркотиков".
Задержанная Аглая Тарасова раскаялась в попытке провезти наркотики в Россию