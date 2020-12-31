Коронавирус, теракты в Европе, Белоруссия: чем запомнился 2020 год

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Центральным событием 2020 года стала пандемия коронавируса, вследствие которой скончались более 1,8 миллиона человек, сообщает газета "Известия".

COVID-19 стал причиной закрытия границ по всему миру. Об ограничении въезда из КНР задумались многие государства еще в конце января, когда Ухань закрыли на локдаун. Через несколько дней после этого полностью границы закрыла Северная Корея. Официально сейчас в КНДР не зафиксировали ни одного случая коронавируса.

В марте началось массовое закрытие границ. Коммерческие авиаперелеты сменились эвакуациями граждан, которые застряли за рубежом. Однако вскоре все больше стран начали постепенно снимать ограничения на перелеты, чтобы спасти свои экономики. К началу сентября частично открыли границу 53% государств мира.

Несмотря на это, международное сообщение до сих пор имеет ограничения. Чтобы приехать в некоторые страны, необходимо предоставить справку об отрицательном тесте на коронавирус или пройти карантин по прилете. Кроме того, между многими странами так и не возобновилось прямое сообщение.

2020 год также запомнился серией террористических атак в Европе. 16 октября во Франции был обезглавлен 47-летний учитель Самюэль Пати. На уроках, посвященных свободе слова, он показывал карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo.

29 октября произошло нападение на посетителей храма в Ницце. Мужчина с ножом убил троих и ранил шестерых человек. Через несколько часов было совершено еще несколько атак по всей Франции. В начале ноября произошла серия атак в Вене, в результате которой пять человек погибли и 20 получили ранения.

В 2020 году ситуация обострилась и вокруг президентских выборов в Белоруссии. Еще до самой процедуры два кандидата на пост главы государства не смогли принять участие в выборах. Главную ставку в плане оппозиции Александру Лукашенко сделали на жену блогера Сергея Тихановского Светлану.

В результате выборов действующий президент получил более 80% голосов. С этих пор в стране начались митинги против власти. Несмотря на то что они продолжаются до сих пор, а также на внешнее давление в виде санкций Европейского союза, Лукашенко продолжает оставаться главой Белоруссии.

В 2020 году Нагорный Карабах погрузился в пучину армяно-азербайджанского конфликта. 27 сентября Азербайджан начал масштабное наступление на севере и юге непризнанного государства. В Баку сообщили, что таким образом была отражена атака армянских войск, которые якобы обстреляли несколько населенных пунктов Азербайджана.

Конфликт продолжался на протяжении полутора месяцев. В результате боевых действий со стороны Армении погибли 2 425 человек. Баку сообщила о 2 800 погибших со своей стороны, а также более тысячи раненых и сотне пропавших без вести. 9 ноября конфликт в Карабахе завершился совместным заявлением о полном прекращении огня.

На 2020 год также пришлись президентские выборы в США. Их итогом стала победа кандидата от демократической партии Джо Байдена. После этого штаб Трампа подал ряд исков, в которых оспариваются результаты голосования. Однако в середине декабря коллегия выборщиков признала победу Байдена.

Для России 2020 год также смог запомниться аномально теплой погодой. Отмечалось, что погода в 2020 году обновила рекорды по многим показателям и стала самой жаркой за всю историю метеонаблюдений в РФ.

В частности, в октябре аномально теплая погода фиксировалась в Москве, Волоколамске, Можайске, Смоленске, Воронеже, Белгороде, Твери, Рязани, Туле, Курске, Брянске, Владимире, Тамбове и Санкт-Петербурге.