Погода в 2020 году оказалась рекордно теплой для РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Погода в 2020 году обновила рекорды по многим показателям. Об этом сообщили представители сервиса "Яндекс.Погода" в эфире телеканала "Россия 24".

Сотрудники компании заявили, что зима 2019–2020 стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений в РФ. Они пояснили, что в Москве впервые в истории средняя температура воздуха зимой была выше 0 градусов, а летом в некоторых регионах РФ достигала +39 градусов.

В октябре, по словам синоптиков, аномально теплая погода фиксировалась в Москве, Волоколамске, Можайске, Смоленске, Воронеже, Белгороде, Твери, Рязани, Туле, Курске, Брянске, Владимире, Тамбове и Санкт-Петербурге.

Ранее представители МГУ имени Ломоносова также отмечали, что 2020 год оказался для Москвы самым теплым за все время метеонаблюдений. Как отметил научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета, рекорд 2020 года обусловлен почти бесснежной зимой.

