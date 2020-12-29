Синоптики рассказали о погоде в Москве 31 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Облачная погода и до +1 градуса ожидается в столичном регионе 31 декабря, передает RT со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.
"В ночь на 31 декабря температура будет слабоотрицательной, а дневная температура будет положительной, до +1 градуса. В принципе, погода будет совсем не предновогодняя, облачно и местами небольшие осадки", – рассказала Позднякова, уточнив, что 1 января мокрый снег будет чередоваться с дождем.
Ранее в столице и Подмосковье был объявлен желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра и гололеда. Предупреждение о ветре действует до 09:00 среды, 30 декабря. Гололед в столичном регионе ожидается до 21:00 четверга, 31 декабря.
Заммэра Москвы Петр Бирюков отмечал, что городские службы в новогодние праздники будут работать в усиленном режиме. Подготовлены 2,5 тысячи аварийных источников электроснабжения, три мобильные котельные, сформированы запасы резервного топлива. Особое внимание специалисты уделят уборке дорог, тротуаров, объектов зимней инфраструктуры, дворовых территорий.
"Атмосфера": синоптик рассказал о погоде в столице во вторник
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