Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье.
Как следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра, погода потенциально опасна из-за ветра и гололеда.
Предупреждение о ветре будет действовать с 9.00 вторника, 29 декабря до 9.00 среды, 30 декабря. Порывы могут достигать 15 метров в секунду.
Гололед в столичном регионе ожидается с 9.00 среды, 30 декабря до 21.00 четверга, 31 декабря.
Согласно прогнозу, во вторник днем в Москве местами пройдет небольшой снег, столбики термометров покажут до минус 7 градусов.
"Атмосфера": синоптики предупредили москвичей о гололедице и ветре