Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье.

Как следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра, погода потенциально опасна из-за ветра и гололеда.

Предупреждение о ветре будет действовать с 9.00 вторника, 29 декабря до 9.00 среды, 30 декабря. Порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Гололед в столичном регионе ожидается с 9.00 среды, 30 декабря до 21.00 четверга, 31 декабря.

Согласно прогнозу, во вторник днем в Москве местами пройдет небольшой снег, столбики термометров покажут до минус 7 градусов.