Москвичей предупредили о гололедице и ветре

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Желтый уровень погодной опасности будет действовать в Москве и области с утра 29 декабря из-за гололедицы и ветра с порывами до 15 метров в секунду. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.
"Период предупреждения – с 9:00 29 декабря до 9:00 30 декабря. Местами гололедица: период предупреждения – до 12:00 30 декабря", – уточняется в сообщении.
Согласно прогнозу синоптиков, во вторник ночью без осадков, в городе будет до минус 12 градусов. В Подмосковье ожидается до минус 15 градусов. Днем в Москве местами будет небольшой снег, столбики термометров покажут до минус 7 градусов. В среду днем потеплеет до нуля градусов в Москве, по области аналогично.
Ранее синоптик рассказала о похолодании в начале недели. Также ожидается высокая влажность – 85%.
Переменная облачность ожидается в Москве 28 декабря
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