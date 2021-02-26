Кремль не видит рисков срыва договоренностей по Карабаху из-за событий в Армении

13:40
Фото: ТАСС/Степан Погосян/Photolure
События в Армении пока не влияют на реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он ответил на вопрос, видят ли в Москве угрозу срыва соглашения о прекращении огня, подписанного 9 ноября 2020 года, передает РИА Новости. Песков считает, что, несмотря на события в Ереване, важно идти по пути имплементации договоренностей.
25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и правительства. В своем заявлении они подчеркнули, что премьер-министр и правительство Армении не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации.
После этого Владимир Путин обсудил с премьер-министром Армении ситуацию в республике. Президент РФ высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона. Глава российского государства призвал все стороны к сдержанности.
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