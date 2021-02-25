Пашинян пригрозил противникам арестами

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил своим противникам арестами. Это произойдет в случае, если те перейдут границы политических заявлений.

Ранее Вооруженные силы Армении потребовали отставки Никола Пашиняна и правительства. В своем заявлении они подчеркнули, что премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой "кризисной и судьбоносной для армянского народа" ситуации.

После этого Пашинян освободил от должности начальника Главного штаба ВС Армении Оника Гаспаряна, потребовавшего его отставки.

Акции оппозиции начались в Армении с 10 ноября. Именно тогда было подписано соглашение между Ереваном и Баку о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.