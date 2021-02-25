Пашинян заявил, что народ не допустит военного переворота в Армении

Фото: ТАСС/Айк Багдасарян/Photolure

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что народ не допустит военного переворота в стране.

Также Пашинян призвал всех солдат и офицеров заниматься охраной границ и территориальной целостности Армении.

"Это мой приказ, и никто не может его нарушить", – приводит его слова ТАСС.

В четверг Пашинян созвал своих сторонников у здания правительства на площади Республики. Выступая перед ними, он заявил, что его отставка не решит проблему.

Ранее Вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и правительства. В своем заявлении они подчеркнули, что премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации.

После этого Пашинян освободил от должности начальника Главного штаба ВС Армении Оника Гаспаряна, потребовавшего его отставки.

Акции оппозиции начались в Армении 10 ноября. Именно тогда было подписано соглашение между Ереваном и Баку о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.