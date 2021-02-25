В Кремле с тревогой следят за развитием ситуации в Армении – Песков

12:34
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
В Кремле с тревогой наблюдают за ситуацией в Армении, но считают происходящее внутренним делом страны, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы считаем это исключительно внутренним делом Армении – нашего очень важного и близкого союзника на Кавказе", – заявил представитель Кремля.
Ранее Вооруженные силы Армении потребовали отставки Никола Пашиняна и правительства. В своем заявлении они подчеркнули, что премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой "кризисной и судьбоносной для армянского народа" ситуации.
После этого Пашинян освободил от должности начальника Главного штаба ВС Армении Оника Гаспаряна, потребовавшего его отставки. Пашинян пригласил своих сторонников собраться на площади Республики в центре Еревана, где расположено здание правительства.
Накануне президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".
Акции оппозиции начались в Армении с 10 ноября. Именно тогда было подписано соглашение между Ереваном и Баку о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.
Оппозиционеры потребовали отставки Пашиняна и проведения досрочных парламентских выборов. В частности, оставить должность Пашиняна призвал католикос всех армян Гарегин II. Он отметил, что это необходимо во избежание потрясений и трагических последствий.
В свою очередь, Пашинян сообщил, что не собирается уходить в отставку.
В Ереване митингующие требуют отставки Никола Пашиняна
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