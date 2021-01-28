Экс-президент Чехии Клаус оштрафован на 465 долларов за отказ носить маску

28 января, 20:59
Фото: AP/Susan Walsh
Управление гигиенической службы Праги оштрафовало на 465 долларов экс-президента Чехии Вацлава Клауса за то, что он не имел на себе противоэпидемической маски во время празднования 28 октября 2020 года очередной годовщины образования республики. Об этом сообщили на чешском ТВ.
"Во время возложения цветов в честь Дня образования республики и во время последующего выступления экс-президент Вацлав Клаус не имел на себе противоэпидемической маски и принципиально отказывался надеть ее. За это он был оштрафован", – говорится в сообщении.
Уточняется, что Клаус намерен опротестовать уже наложенные на него штрафы. До этого он заявлял, что своими мерами кабмин нарушает гражданские свободы и ликвидирует национальную экономику.
Общественная жизнь в республике ограничена до минимума из-за действующего режима ЧС, введенного 5 октября 2020 года.
Ранее гендиректор Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов заявил, что в период распространения коронавируса средства защиты должны использовать все, в том числе и те, кто получил вакцину или переболел.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: