Экс-президент Чехии Клаус оштрафован на 465 долларов за отказ носить маску

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Управление гигиенической службы Праги оштрафовало на 465 долларов экс-президента Чехии Вацлава Клауса за то, что он не имел на себе противоэпидемической маски во время празднования 28 октября 2020 года очередной годовщины образования республики. Об этом сообщили на чешском ТВ.

"Во время возложения цветов в честь Дня образования республики и во время последующего выступления экс-президент Вацлав Клаус не имел на себе противоэпидемической маски и принципиально отказывался надеть ее. За это он был оштрафован", – говорится в сообщении.

Уточняется, что Клаус намерен опротестовать уже наложенные на него штрафы. До этого он заявлял, что своими мерами кабмин нарушает гражданские свободы и ликвидирует национальную экономику.

Общественная жизнь в республике ограничена до минимума из-за действующего режима ЧС, введенного 5 октября 2020 года.

Ранее гендиректор Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов заявил, что в период распространения коронавируса средства защиты должны использовать все, в том числе и те, кто получил вакцину или переболел.