Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Армении

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию в республике. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Владимир Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона. Глава российского государства призвал все стороны к сдержанности", – уточняется в сообщении.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и правительства. В своем заявлении они подчеркнули, что премьер-министр и правительство Армении не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации.

После этого Пашинян освободил от должности начальника Главного штаба ВС Армении Оника Гаспаряна, потребовавшего его отставки. Также он созвал своих сторонников у здания правительства на площади Республики. Выступая перед ними, он заявил, что его отставка не решит проблему.

Однако премьер назвал условие своего ухода с поста. Пашинян заявил, что вопрос его отставки должен решить только народ. Он добавил, что оппозиции была предложена возможность проведения внеочередных парламентских выборов, но они этим воспользовались, чтобы радикализировать ситуацию.