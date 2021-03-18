Внеочередные выборы в парламент Армении пройдут 20 июня

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20 июня в Армении планируется провести внеочередные досрочные выборы в парламент страны. Данную информацию подтвердил премьер-министр Армении Никол Пашинян в Facebook.

"Сегодня состоялась моя встреча с руководителем фракции "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном", – написал Пашинян.

По его словам, в ходе встречи было решено, что лучшим выходом из сложившейся внутриполитической ситуации станут выборы в парламент.

Ранее Вооруженные силы Армении потребовали отставки Никола Пашиняна и правительства. В ответ на это глава кабмина освободил от должности начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна, но президент страны не подписал указ.

Позже Армен Саркисян провел встречу с премьер-министром страны. Руководители Армении обсудили внешнеполитическую ситуацию. В пресс-службе главы государства подчеркнули, что президент в сложившейся обстановке руководствуется только интересами страны.