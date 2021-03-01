Саркисян обсудил с Пашиняном политическую обстановку в Армении

15:53
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Президент Армении Армен Саркисян встретился с премьер-министром Николом Пашиняном, передает RT со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Поскольку у президента Армена Саркисяна слабое здоровье, премьер-министр посетил его, чтобы увидеться с ним. Естественно, президент и премьер коснулись и внутриполитической ситуации в стране. Иная распространяемая информация – абсолютная ложь и попытка еще больше обострить ситуацию", – говорится в заявлении.
В пресс-службе подчеркнули, что президент всегда руководствуется только Конституцией, общегосударственными и общенациональными интересами в рамках своих полномочий.
Ранее вооруженные силы Армении потребовали отставки Никола Пашиняна и правительства. В ответ на это глава кабмина освободил от должности начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна.
Однако Саркисян отказался подписывать указ об отставке Гаспаряна. Он заявил, что не поддерживает ни одну из политических партий. Позднее стало известно, что после отказа президента Никол Пашинян намерен повторно направить ему предложение об увольнении Гаспаряна.
Минобороны Армении призвало не втягивать военных в политику
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