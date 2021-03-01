Совбез Армении призвал президента подписать указ об увольнении начальника Генштаба

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Совет безопасности Армении призвал президента страны Армена Саркисяна подписать указ об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна, сообщает "Интерфакс".

Таким образом, Совбез призвал главу республики удовлетворить ходатайство премьер-министра Никола Пашиняна.

Отмечается, что Совет безопасности "строго осуждает все попытки Главного штаба вовлечься в политические процессы".

Сам Гаспарян не принял участия в созванном Пашиняном заседании Совета безопасности. Не принял в нем участия и президент Армении.

Ранее вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства. В ответ на это глава кабмина освободил от должности начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна.

Однако президент Армении Армен Саркисян отказался подписывать указ об отставке Гаспаряна. Он заявил, что не поддерживает ни одну из политических партий.

Позднее стало известно, что после отказа президента Никол Пашинян намерен повторно направить ему предложение об увольнении Гаспаряна. Теперь Саркисян должен будет в течение трех дней или подписать указ, или оспорить его в Конституционном суде.

