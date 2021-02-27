Министры обороны РФ и Армении обсудили обстановку в Нагорном Карабахе

Фото: kremlin.ru

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу обсудил обстановку в Нагорном Карабахе в ходе телефонного разговора с главой военного ведомства Армении Вагаршаком Арутюняном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

"В ходе беседы были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, текущая обстановка в регионе и районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес", – говорится в сообщении.

До этого Шойгу и Арутюнян созванивались 25 февраля. По данным пресс-службы армянского военного ведомства, тогда они обсудили внутриполитическую ситуацию в Армении.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. 9 ноября было принято совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оно вступило в силу с 10 ноября.

В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии. Российских миротворцев направили в Карабахский регион.