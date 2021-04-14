Пашинян заявил, что уйдет в отставку в течение последних 10 дней апреля

17:40
Фото: Sputnik/РИА Новости/Асатур Есаянц
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что уйдет в отставку к концу апреля 2021 года, чтобы успеть распустить парламент и назначить внеочередные парламентские выборы. Об этом сообщает ТАСС.
"Для сохранения всех протокольных мероприятий в седьмой день я выдвину свою кандидатуру на пост премьера, остальные фракции не выдвинут кандидатуры, а фракция "Мой шаг" не изберет меня премьером. Во второй раз фракция опять выдвинет мою кандидатуру и опять не изберет. Парламент распустится, и 20 июня будут выборы", – уточнил он.
Ранее Пашинян заявил, что подаст в отставку в апреле перед внеочередными парламентскими выборами. Об этом он сообщил на встрече с жителями села Арагац во время поездки по Армавирской области.
По его словам, в этот период он продолжит оставаться исполняющим обязанности премьера.
До этого он анонсировал проведение 20 июня внеочередных парламентских выборов. Для роспуска парламента премьер Армении должен уйти в отставку.
В том случае если парламент дважды не сможет выбрать нового премьера, он автоматически будет распущен, после пройдут новые выборы.
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