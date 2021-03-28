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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подаст в отставку в апреле перед внеочередными парламентскими выборами. Об этом он сообщил на встрече с жителями села Арагац во время поездки по Армавирской области.

"В апреле я подам в отставку, не чтобы уйти, а чтобы состоялись внеочередные парламентские выборы", – цитирует его РИА Новости.

По его словам, в этот период он продолжит оставаться исполняющим обязанности премьера.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян анонсировал проведение 20 июня внеочередных парламентских выборов. Для роспуска парламента премьер Армении должен уйти в отставку. Если парламент дважды не сможет выбрать нового премьера, он автоматически будет распущен, после пройдут новые выборы.

Владимир Путин 11 и 12 марта провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе переговоров представители трех стран подчеркнули, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается.

Ранее Путин, Пашинян и Алиев подписали совместное заявление о развитии Карабаха. Глава РФ подчеркнул, что реализация достигнутых на встрече договоренностей пойдет на пользу и Армении, и Азербайджану. Он отметил, что планируются конкретные шаги по развитию экономических связей и инфраструктурных проектов.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября. 9 ноября главы РФ, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оно вступило в силу с 10 ноября. В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии.

