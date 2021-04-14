Пашинян назвал Путина президентом Франции

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал Владимира Путина президентом Франции. Об этом сообщает РИА Новости.

Такую оговорку Пашинян допустил в ходе своего выступления в парламенте, когда речь зашла о договоренностях о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

"В соответствии с заявлением, сделанным 1 октября президентом США Дональдом Трампом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Франции Владимиром Путиным..." – сказал премьер-министр.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября 2020 года. 9 ноября главы РФ, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии. Российских миротворцев направили в Карабахский регион.