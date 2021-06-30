Путин оценил возможность нового конфликта в Нагорном Карабахе

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Владимир Путин заявил, что ни одна из сторон не заинтересована в продолжении кризиса в Нагорном Карабахе.
Он отметил, что Россия сыграла определенную роль в урегулировании этого конфликта и на данный момент нет причин его возобновлять.
Путин также подчеркнул, что правительства Армении и Азербайджана понимают, что жители Нагорного Карабаха не могут постоянно жить в состоянии тревоги. Кроме того, сейчас властям предстоит решить множество накопившихся в регионе проблем, включая восстановление инфраструктуры.
"Если мы будем жить все мирно, дружно, то мы создадим условия для улучшения жизни людей, и не только в сфере безопасности, но и в текущих условиях. Имею в виду нормальное существование семей, имею в виду экономическое развитие, социальное развитие, в чем, безусловно, люди, проживающие в Карабахе, в высшей степени нуждаются", – сказал президент в ходе прямой линии.
27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. 9 ноября было принято совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оно вступило в силу с 10 ноября.
В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии. Российских миротворцев направили в Карабахский регион.
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