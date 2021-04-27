Машина с российскими миротворцами подорвалась на мине в Карабахе

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Машина российских миротворцев подорвалась на мине в Нагорном Карабахе, сообщает агентство Sputnik Армения.

Сообщается, что ранены двое военнослужащих. Они находятся в медицинском центре, их жизни ничего не угрожает.

Инцидент произошел 25 апреля. Из-за ранения миротворцев прекратились поиски останков погибших в Карабахе, которые должны были пройти в районе Физули.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. 9 ноября было принято совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оно вступило в силу с 10 ноября.

В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии. Российских миротворцев направили в Карабахский регион.