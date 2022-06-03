Путин при необходимости обсудит с СБ борьбу с попытками вызвать кризис в РФ – Песков

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Владимир Путин получает доклады от Совбеза России, при необходимости он обсудит на совещании меры по борьбе с попытками западных стран вызвать в стране кризис. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
"Возможно, будет, да. При необходимости, конечно. По крайней мере, разумеется, Совбез докладывает президенту", – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Накануне секретарь СБ РФ Николай Патрушев заявил, что ведется работа над созданием мер, направленных на блокировку попыток западных стран вызвать в стране полномасштабный кризис. По его словам, укрепление экономической независимости государства является еще одним направлением, над которым ведет работу Совбез.
Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что санкции против РФ, вводимые Западом, направлены именно против русского народа.
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